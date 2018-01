L'arrivo, le foto coi fans, e alle 23.45 sul palco per riscaldare la piazza col conto alla rovescia. La coppia Fedez-Chiara Ferragni ha "stappato" il Capodanno parmigiano. Piazza piena ma non come da aspettative. Guarda tutte le foto.

Non è stato segnalato nessun problema di ordine pubblico. "Ha vinto la festa", ha scritto sui social l'assessore alla Cultura Michele Guerra, rispondendo a chi nei giorni e nelle ore precedenti aveva sottolineato i rischi della scelta.

Il quiz di Capodanno: sai tutto su Fedez (e Chiara Ferragni)?CLICCA QUI