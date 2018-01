Schianto intorno alle 4.30 in tangenziale Nord, al bivio per Ponte Taro. Un'auto è finita contro l'indicatore di spartitraffico, incastrandosi tra le barriere. Immediata la richiesta di soccorso e l'intervento dell'ambulanza del 118 e dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare dalla trappola di lamiere una delle persone a bordo. Due le persone ferite, due donne di cui una - una 39enne - trasportata al Maggiore in gravi condizioni. Lievi traumi per l'amica.