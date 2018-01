La staffetta tra il 2017 e il 2018 è nel segno dei fiocchi azzurri. A chiudere l'anno delle nascite parmigiane, alle 18.39 e ben in tempo per il brindisi, è stato Sahibjot, coi suoi 2,730 chili. Mamma Simaransit e papà Paramjit, origini indiane, lo attendevano più avanti, ma lui ha scelto di far loro un regalo in anticipo. In anticipo e appena 17 minuti dopo la mezzanotte è arrivato invece Edoardo: 3,375 chili, per la gioia di mamma Elena e papà Alessio.

Benvenuti e buon anno a loro e alle loro famiglie.