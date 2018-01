La lettrice Lorenza: "La seggiovia dimenticata"

La lettrice Lorenza ci invia alcune foto e commenta: "Vergogna per la chiusura della seggiovia che si protrae anche per le festività. È stata revisionata e manca soltanto la firma dell'ingegnere responsabile del collaudo. Ma possibile che si debba aspettare così tanto tempo? La chiusura era avvenuta a maggio 2018 e ad agosto dopo il collaudo era tutto a posto. E intanto il tempo passa togliendo la possibilità ai turisti e ai parmigiani di godere spettacoli della natura che per fortuna non dipendono dall'uomo".

Scarica l'app Gazzareporter per inviarci foto e video! (disponibile su App Store e Google Play): clicca qui