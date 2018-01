Un incendio sta distruggendo il sottotetto di un'abitazione in via Manzoni a Felegara. Le fiamme si sarebbero levate da una canna fumaria e velocemente il fuoco avrebbe iniziato a inghiottire la copertura. Non sono segnalati feriti o intossicati. Al lavoro i vigili del fuoco arrivati da Fidenza e Parma, che stanno cercando di limitare i danni.