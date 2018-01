Lo segnala un lettore, Renzo: quella di via Gibertini di fronte al civico 2 è ormai diventata una "ufficiale" discarica. "Non solo i cittadini depositano malamente i rifiuti - scrive - lo fanno anche attività commerciali.

Purtroppo, una città che era considerata un piccolo gioiello, è andata in decadenza, e non solo in periferia.

In via Ireneo Affò, dove lavoro, è necessario guardare dove si mettono i piedi per evitare escrementi di cane che ogni mattina appaiono nuovi nuovi."