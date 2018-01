Auto divorata dalle fiamme a San Polo di Torrile Foto

Uno scheletro di lamiera annerito: è quel che resta dell'auto andata a fuoco a San Polo di Torrile nella notte. L'intervento dei vigili del fuoco partito da Parma è iniziato intorno alla mezzanotte, quando è arrivata la segnalazione al centralino del 115. L'auto era in sosta quando si sono levate le fiamme. Sulle cause dell'incendio stanno indagando i carabinieri in collaborazione coi vigili del fuoco. Non è esclusa l'ipotesi dolosa.