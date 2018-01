Fabio Rovazzi: "Racconto la mia generazione Vegetale"

Una generazione vegetale, inetta, troppo onesta e ingenua alle prese con un lavoro che non c'è in una Milano che offre solo lavori da volantinaggio, ma solo dopo una selezione lavorativa degna di un posto da manager. Nel film "Il Vegetale" la nuova commedia scritta e diretta da Gennaro Nunziante (il regista e autore di Zalone), ha come protagonista Fabio Rovazzi, star degli adolescenti, youtuber e cantante ai primi posti della hit parade. L’artista, 24 anni, allampanato e sguardo sperduto, nel film è Fabio, con tanto di velleitaria laurea in Scienze della comunicazione, senza lavoro e alle prese con un padre ingombrante e truffaldino (Ninni Bruschetta) e una giovanissima sorellastra capricciosa e viziata (Rosy Franzese).

Entrambi lo considerano di fatto un "vegetale" ma, come si vede nel film, sta comunque a lui muoversi in questa Italia di laureati a Tirana e in cui c'è in corso una guerra generazionale.

Nel cast del film in sala dal 18 gennaio in 400 copie distribuite dalla Disney anche Nicola Zingaretti nel ruolo di un manager finto buono. Dice Rovazzi oggi a Roma: "Il vegetale racconta la nostra generazione che ha ereditato il nulla e dove il modello vigente è fottere il prossimo. Credo sia meglio che si instauri invece un rapporto civile. Quelli della mia generazione sono spaesati, precari e si sono dovuti inventare nuovi lavori per sopravvivere proprio come ho fatto io".