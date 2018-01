Domenica 21 gennaio, alle 10,15, nella chiesa di Bannone di Traversetolo torna la messa di Sant'Antonio, con la benedizione degli animali. Don Andrea Avanzini celebrerà la messa e impartirà una speciale benedizione. In questi giorni, inoltre, ha fatto il giro delle aziende agricole della zona di Traversetolo per benedire le stalle. In questa gallery, ecco alcune foto di alcuni animali che parteciperanno alla festa. La messa è aperta a tutti (e ai rispetti animali domestici).