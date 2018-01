Manifesti e scritte che occhieggiano al fascismo, Pizzarotti: "Idioti senza civiltà"

"Qui non si tratta solo di idioti che degradano e sporcano la nostra città. Si tratta di idioti senza civiltà che si rifanno all'ideologia fascista". L'ira è quella del sindaco Federico Pizzarotti, che mostra le foto di manifesti comparsi in Oltretorrente e di una scritta "fresca di vernice" dietro al Mario Lupo: "E' comparso il nome di Ringozzi, ovvero colui che partecipò all'uccisione di Mariano Lupo. Sono comparsi manifesti che riportano a quella mentalità lì, degli estremismi fatti solo di rabbia e odio. Non c'è cultura in tutti questo, e non è solo inciviltà, né solo stupidità. Tra i giovani, e forse non troppo giovani, sta ritornando il rigurgito di un pensiero passato che sembrava ci fossimo lasciati alle spalle", dice Pizzarotti.

"Allora prepariamoci - continua -. Prepariamoci ad affrontare l'inciviltà con la denuncia e con la civiltà, con la passione politica e il buon senso. E prepariamoci ad affrontare l'ignoranza con la storia, la cultura e le istituzioni.

Nessuno si senta escluso da questa lotta.

Nessuno si giri dall'altra parte".