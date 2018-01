Il Parma calcio ha acquistato a titolo temporaneo Amato Ciciretti (Roma, 31 dicembre 1993) dal Benevento. Il giocatore in questa stagione ha disputato 12 presenze in serie A, segnando 2 reti. In carriera ha collezionato 35 presenze e 6 reti in serie B.

