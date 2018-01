A Cremona i crociati devono stringere i denti. Duemila tifosi a sostenerli Foto

Si torna in campo, ed è subito una sfida tosta quella che attende il Parma. La Cremonese, neopromossa come i crociati, ha appena un punto in meno e questo significa che nelle venti gare seguite alla sconfitta al Tardini nel primo turno, ha fatto meglio del Parma. Il patron Arvedi non ha lesinato al momento di scegliere i rinforzi e il navigato tecnico Tesser quasi sempre si è affidato a elementi di esperienza in tutti i reparti. Scommessa vinta, ad esempio, quella di Paulinho, ex Livorno, richiamato dal Qatar dov'era emigrato e capace di segnare 5 gol belli e pesanti in 14 presenze. Quando poi s'è infortunato seriamente il colosso Mokulu, a rinforzare l'attacco è arrivato l'ex Verona Gomez.

Gioca con il 4-3-1-2 la Cremonese e attua un calcio dinamico, aggressivo, con una eccellente quadratura. In casa ha perso una sola volta su dieci gare. Ha nel mirino un piazzamento da play-off, e al momento lo centrerebbe. Insomma, un'avversaria forte, che il Parma affronta in condizioni non ottimali.

Ma con l'appoggio di duemila tifosi in arrivo da Parma.

Dalle 15 la cronaca in diretta sul nostro sito.