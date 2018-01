Quando ha capito che i poliziotti della Squadra mobile stavano arrivando, ha tentato una fuga disperata e molto pericolosa calandosi da una finestra di un palazzo del quarto piano, in via Ognibene, ospite di un parente. Ha rimediato diverse ferite, è finito in ospedale ma non ha evitato l'arresto.

Lui è Eduart Nezha, albanese, classe 1993, ricercato per un grosso furto in villa a Modena, messo a segno a novembre. E sicuramente non l'unico colpo, vista la gran quantità di refurtiva recuperata in via Ognibene, di cui ancora non si sa la provenienza. Chi la riconoscesse dalle foto può rivolgersi in Questura.