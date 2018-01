Cremonese-Parma 0-0: i crociati arrivano veloci e tirano in porta ma è fuorigioco

Oggi si gioca Cremona-Parma: dalle 15 la cronaca in diretta sul nostro sito

14' Tiro dei crociati nella porta della Cremonese ma è fuorigioco: risultato fermo sullo 0-0

11' Il primo giallo del match è per Almici! Duro intervento su Di Gaudio



8' Brighenti conquista il primo corner della partita. Cremonese in attacco

5' Di Gaudio ancora "pericoloso" davanti alla porta avversaria

4' Azione di Insigne e Di Gaudio alla ricerca del gol

2' Subito il Parma in avanti con Dezi che prova a servire in profondità Insigne che taglia in area: palla troppo lunga, che si perde sul fondo

1' Primo pallone per Di Gaudio

