Cremonese-Parma 1-0: crociati sconfitti a pochi minuti dalla fine sotto gli occhi di Lizhang

Cremonese-Parma finisce 1-0 con gol di Cavion a pochi minuti dalla fine.

In tribuna c'è anche il presidente Jiang Lizhang, con - tra gli altri - Marco Ferrari ed Hernan Crespo

La partita minuto per minuto



50' E' finita: Cremonese-Parma 1-0

49' Cavion discute con Insigne



46' Azione del Parma. Contatto fra Iacoponi e Canini, il giocatore della Cremonese resta dolorante sul campo

43' Cremonese in vantaggio con un gol di Cavion

42' Esce Scavone, entra Munari

36' Frattali para un tiro di Scappini, poi la Cremonese fa gol ma era fuorigioco. Le squadre sono ancora sullo 0-0



34' Esce Calaiò, sostituito da Ceravolo

28' Altro tiro della Cremonese: colpito Di Cesare, che resta a terra

26' Tiro di Paulinho dritto in porta: parata di Frattali, la Cremonese sfiora il gol nell'occasione più netta della partita

23' Esce Di Gaudio, entra Baraye

20' Stesso copione del primo tempo nei primi 20 minuti della ripresa, sono ancora le difese ad avere la meglio sugli attaccanti avversari

11' Mischia nell'area del Parma: Gagliolo tenta di deviare un cross e per poco la palla non finisce alle spalle di Frattali. Pericolo scampato per i crociati: solo un calcio d'angolo per la Cremonese

6' Il Parma continua ad attaccare

2' Di Gaudio tira con forza ma il portiere della Cremonese para

1' La partita riprende: i crociati devono cercare di sbloccare il risultato.

Primo tempo

45' Il primo tempo finisce senza gol: Cremonese-Parma 0-0. Squadre negli spogliatoi



44' Parma che sta facendo più fatica a portarsi avanti con precisione in questi ultimi minuti del primo tempo



39' Continua il pressing della Cremonese

38' La Cremonese reagisce: Cavion sfiora il gol, pallone sulla linea di fondo

37' Insigne tira alto



34' Cartellino giallo per Gagliolo

31' Brighenti prova il tiro: Cremonese vicina al gol

28' Occasione per Piccolo della Cremonese, che tira da dentro l'area, ma la palla finisce fuori

20' Colpo di testa dell'attaccante Paulinho, che non inquadra la porta di Frattali

19' Mazzocchi recupera un buon pallone sulla trequarti e prova a involarsi verso l'area di rigore, chiude all'ultimo Claiton che spazza il pericolo

14' Tiro dei crociati nella porta della Cremonese ma è fuorigioco: risultato fermo sullo 0-0

11' Il primo giallo del match è per Almici! Duro intervento su Di Gaudio



8' Brighenti conquista il primo corner della partita. Cremonese in attacco

5' Di Gaudio ancora "pericoloso" davanti alla porta avversaria

4' Azione di Insigne e Di Gaudio alla ricerca del gol

2' Subito il Parma in avanti con Dezi che prova a servire in profondità Insigne che taglia in area: palla troppo lunga, che si perde sul fondo

1' Primo pallone per Di Gaudio

