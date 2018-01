Gianfranco Montagna: «La mia officina? È come un museo»

Ad 82 anni è ancora entusiasta nell’entrare in officina per revisionare, oggi per hobby dopo una vita lavorativa passata a rimettere in sesto auto e moto, il motore di una Vespa 125 del 1950. Una sfida di una lunga serie per Gianfranco Montagna, storico meccanico di Sant’Andrea di Torrile, iniziata decenni fa e portata avanti nel corso di un’esistenza dedicata ai motori e alla messa a punto di congegni che pulsano e hanno vita propria.

Dopo aver svolto studi tecnici industriali, Montagna iniziò il lavoro di meccanico a Parma in un’officina privata che riparava camioncini per la distribuzione di acque minerali. Altri tempi e macchine rispetto ad oggi, ma che gli consentirono di sentirsi sempre più a suo agio tra i segreti di una disciplina affascinante. Dopo l’esperienza in città iniziò il lavoro in proprio a Sant’Andrea nel comune di Torrile, proprio nella sua casa natale, aiutato da due validi apprendisti come Umberto Cassoni e Romano Marvasi, che poi intrapresero una significativa carriera in importanti aziende automobilistiche.

«Durante la mia assenza per il servizio militare – ricorda Gianfranco – i miei collaboratori si cimentarono in un’impresa curiosa. Trovarono su una pubblicazione il progetto per la costruzione di un pulsogetto, un motore a reazione del tipo di quelli usati nelle bombe volanti tedesche V1 della seconda guerra mondiale. Dopo alcuni tentativi il pulsogetto si mise in funzione con enormi boati che misero in allarme i vicini. A due chilometri di distanza un pescatore, che si trovava nel greto della Parma, scappò terrorizzato. A causa dello spostamento di aria nell’officina caddero tutti i barattoli che erano appoggiati alle mensole».

Nel tempo l’attività di Montagna si concentrò soprattutto sulla riparazione dei tradizionali motori per auto, trattori e la ricostruzione delle carrozzerie. La sua officina è ancora oggi un museo del tempo che mostra la storia dell’evoluzione tecnologica partendo dai tempi in cui l’uomo era chiamato a risolvere inconvenienti di ogni genere su un veicolo: dalla sostituzione delle gomme alla riparazione dell’impianto elettrico.

Gianfranco Montagna è però anche stato un protagonista nel mondo del volontariato all’interno della Pro Loco di Colorno. Insieme all’amico Franco Piccoli, a partire dagli anni ‘80, partecipò agli allestimenti del Museo Etnografico in Aranciaia e alle pregevoli mostre organizzate nella Reggia. In tanti ricordano alcune esposizioni di cicli e motocicli d’epoca nel Palazzo ducale: in occasione di una rassegna, nel 1983, a Colorno arrivò anche il campione del mondo Dino Zoff, grande appassionato di moto. Montagna fu tra i promotori e organizzatori della Rassegna del Volo nel 1984 e della Mostra sugli strumenti musicali in Reggia del 1985.

Sempre per la Pro Loco curò il Museo della Stampa a partire dal 1987 e quello del Cinematografo sin dall’inaugurazione del 2006 divenendo una colonna portante dell’associazione colornese. Nel campo della meccanica invece gli interessi si spostarono verso il mondo delle auto e soprattutto moto d’epoca grazie a studi e ricerche di tipo storico e tecnologico.

Tra i suoi lavori più impegnativi il ripristino di un raro scooter Gilera 50 e un sidecar Guzzi Sport 500 del 1931, rimesso insieme partendo da due casse colme di rottami.

Gianfranco Montagna, ormai in pensione, continua a sistemare con rigore storico e scientifico i cimeli della sua collezione e con entusiasmo di recente ha esposto i suoi migliori restauri al Mercante in Fiera di Parma. c.cal.