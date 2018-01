L'isola dei famosi: malore per Francesca Cipriani, portata in ospedale

Francesca Cipriani si è sentita male sull'isola (dei famosi) ed è stata portata in ospedale. Dopo l'attacco di panico di lunedì, la 33enne ex concorrente del Grande Fratello si è sentita male, probabilmente un lieve malore a causa della scarsa alimentazione dei "naufraghi".

La Cipriani è poi rientrata. "Come alcuni di voi avranno visto nel #daytime - si legge sulla sua pagina Facebook - un piccolo malore ha colpito in queste ore la nostra Francesca che, dopo essere stata visitata e portata in ospedale, è rientrata in gioco più carica di prima! Vai Francy, siamo tutti con te!".



(nella fotogallery, alcune immagini della Cipriani soccorsa sull'isola e altre foto d'archivio della soubrette)

Un cedimento fisico mette momentaneamente a dura prova l’entusiasmo di @CiprianiFranci sull’#Isola! Forza! https://t.co/Xr3tupa6n8 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 26 gennaio 2018

Vota la più bella tra le VIP parmigiane! CLICCA QUI