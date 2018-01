Parma-Novara 3-0: Frattali para un rigore a tempo scaduto, crociati al quarto posto

Il Parma trova il riscatto dopo la sconfitta della scorsa settimana: con il Novara vince 3-0 e sale quota a 36 punti, al quarto posto in classifica dietro a Palermo, Empoli e Frosinone.

La partita è equilibrata nei primi minuti, poi il Parma aumenta il pressing. Non mancano le occasioni per il Novara, che sfiora il gol colpendo un palo. Il risultato si sblocca al 41': in un'area del Novara alquanto "affollata" la palla va in rete. Il gol sarà poi assegnato a Lucarelli. Il Novara protesta e gli animi si surriscaldano; Frattali è ammonito. Poco dopo l'arbitro assegna un rigore al Parma, trasformato da Calaiò. E il Novara è in 10 dopo l'espulsione di Mantovani.

Nel secondo tempo Novara in dieci e crociati che dominano il campo. Scavone segna il gol del 3-0.

A tempo scaduto (al 92') l'arbitro dà un rigore al Novara: tira Sansone ma Frattali riesce a parare. Grande festa per i crociati, che vincono 3-0 e salgono a 36 punti.



La cronaca della partita

Secondo tempo

47' L'arbitro assegna un rigore al Novara. Batte Sansone ma Frattali para. La partita finisce 3-0 per i crociati

35' Entra Vacca, esce Munari

32' Scavone segna il gol del 3-0. Ceravolo serve Di Gaudio sulla sinistra, poi palla in mezzo per Scavone, che segna il gol di testa

28' Azione di Ceravolo: tira di testa ma la palla va fuori campo

27' Insigne pericoloso davanti alla porta avversaria

26' Entra Ceravolo, esce Calaiò

22' Tiro battuto da Ronaldo, mischia sul pallone al limite della porta. Il punteggio di Parma-Novara è ancora 2-0

16' Esce Siligardi, entra Insigne

15' Nervosismo in campo, giallo per Maniero del Novara dopo un contrasto con Gagliolo, che finisce a terra. Il giocatore del Novara protesta animatamente

10' Angolo per il Novara ma Scozzarella raggiunge la palla

7' Azione di Di Gaudio ma la conclusione è debole

1' Novara in dieci, vista l'espulsione di Mantovani al 45'



Primo tempo

45' Il Parma segna il gol del 2-0. Finito il primo tempo: squadre negli spogliatoi

44' Calaiò messo giù in area: calcio di rigore per il Parma (video)

42' Scintille fra i giocatori in campo, giallo per Frattali

41' L'area del Novara è "affollata" e la palla va dentro. Il gol sarà poi assegnato a Lucarelli

30' Siligardi ci prova ma il pallone finisce fuori. Ammonito Di Mariano, che ha toccato duro Siligardi

25' Gagliolo messo giù, fischi dagli spalti

24' Iacoponi arriva su un cross di Siligardi, ma la sua conclusione è fuori misura e si perde sul fondo

21' Tiro di Scozzarella ma il portiere del Novara devia il pallone

16' Calcio di punizione per il Novara: palo, poi Frattali salva la porta in extremis

14' Di Gaudio: cartellino giallo per simulazione

12' Crociati vicini al vantaggio: Siligardi passa in mezzo a Calaiò, che cerca la porta ma Montipò devia

10' Azione di Scavone e Di Gaudio: occasione per i crociati

9' Calaiò finisce a terra, fischi dagli spalti. Niente di grave, il gioco procede

8' Partita equilibrata ma finora poche emozioni in campo

4' Gazzola attivo in campo: il neo-acquisto è in campo dal primo minuto

3' Anche il Parma cerca di "spingere"

2' Piemontesi all'attacco

1' Primo pallone per gli ospiti



