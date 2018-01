Un'oca a spasso... in via Trento. E' successo questa mattina. L'animale è stato visto vicino a un bar di via Trento. Pubblichiamo uno scatto del fotografo Giovanni Garani, che passava di lì mentre la polizia municipale stava intervenendo. E sul suo profilo Twitter, la polizia municipale ha pubblicato due foto dell'oca con questo commento: Durante un turno ci può accadere di tutto... abbiamo trovato questa oca che vagava sola soletta in Via Trento. Trovati i proprietari, l'abbiamo riconsegnata.