Dai cartoni animati agli Egizi: i carri di carnevale del "Castlein" Foto

Successo la prima sfilata del Carnevale del Castlein a Castelnovo Sotto, che grazie a delle buone condizioni metereologiche ha richiamato in paese migliaia di persone pronte a divertirsi in maschera. Il pubblico – tra cui molti bambini - ha risposto con entusiasmo all’iniziativa e ha potuto godersi lo spettacolo allestito grazie all’impegno delle tante scuderie in gara e delle stramberie del Castlein che è stato come solito il vero mattatore della giornata.

Il pomeriggio è iniziato con l'uscita dal municipio del sindaco Maurizio Bottazzi che ancora una volta ha voluto rendere omaggio alla tradizione del Carnevale, indossando un vestito originale del 1947 prestatogli da Giuliano Casoli, storica figura della kermesse castelnovese, che raffigura un componente della mitica "Sintomo", una scuderia che non esiste più ma tra le più famose in paese.

Sono poi bastati pochi istanti per vedere la calma interrotta dall'arrivo del Castlein che ha subito tentato di appropriarsi delle chiavi della città. Lo scambio ufficiale è avvenuto sul palco, e quando il Castlein ha ricevuto le chiavi dal sindaco ha subito dato spazio alle sue battute, mentre le scuderie vincitrici della scorsa edizione hanno restituito il gonfalone, simbolo del successo.

Dopo i vari interventi, tutti i carri hanno compiuto il tradizionale giro della piazza, in un tripudio di divertimento, stelle filanti e coriandoli, che si è protratto per tutto il pomeriggio, anche grazie alla partecipazione del Gruppo folkloristico pavullese di Pavullo (Modena), che ha allietato i presenti con le proprie danze e i caratteristici e altissimi copricapi.

Il Carnevale del Castlein proseguirà per altre tre domeniche: il 4, 11 e 18 febbraio, giornata in cui verrà assegnato il gonfalone alla scuderia vincitrice.

Per tutto questo periodo resterà aperto il Museo della Maschera con sede in municipio (sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18), mentre nella chiesa della Madonna è stata allestita la mostra "Illo, maestro della creta. La scuderia La Maestrina", dedicata a Illo Mainini e alla sua celebre scuderia.