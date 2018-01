Gessica Notaro in passerella per Gattinoni

Il direttore creativo della storica maison Gattinoni, Guillermo Mariotto, ha fatto sfilare a Roma in passerella Gessica Notaro, come simbolo di coraggio, con la sua forza disarmante, che l’ha fatta risorgere dopo essere stata vittima dell’ex fidanzato che tentò di sfigurarla con l’acido. La sfilata è avvenuta nell’Aula Ottagona Ex Planetario delle Terme di Diocleziano.

Hanno sfilato anche altre donne considerate simbolo di coraggio e icone di charme dallo stilista: Gloria Guida (classe 1960) con il suo charme, Elisabetta Dessy (classe 1957) modella ed ex campionessa di nuoto moglie di Klaus Di Biasi, con la sua eleganza, Isabella Albonico (classe 1937) modella preferita di Irving Penn con la sua classe e bellezza intatte.