Alessio Turco in tribunale: nuovo interrogatorio Foto

Nuovo interrogatorio questa mattina in tribunale per Alessio Turco, accusato del duplice omicidio di Luca Manici, la trans da tutti conosciuta come Kelly, e di Gabriela Altamirano. Durante l'udienza preliminare aveva scelto il rito abbreviato. Ma nonostante lo sconto di un terzo previsto dalla legge, in caso di condanna il ragazzo, 21 anni, rischia l'ergastolo. Lo sconto, infatti, gli eviterebbe solo la condanna all'isolamento diurno.

Alessio è rimasto l'unico imputato, dopo il suicidio in carcere del padre Samuele, ex compagno di Gabriela. Mai una dichiarazione davanti agli inquirenti, da quando è stato arrestato ed è finito ufficialmente sotto accusa, anche se al suo legale ha sempre detto e ripetuto di non c'entrare nulla con gli omicidi di Kelly e Gabriela, sebbene quella sera avesse accompagnato il padre all'Angelica Vip, il casale a luci rosse di San Prospero. Oggi invece avrebbe deciso di rispondere alle domande. E la sentenza potrebbe arrivare in tempi brevi.