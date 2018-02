Alessia Marcuzzi porta un sorriso a Elena Santarelli, in ospedale con il figlio malato

Alessia Marcuzzi è andata all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, dove è ricoverato il figlio di Elena Santarelli. Sul suo profilo Instagram, la Santarelli ha pubblicato due scatti - uno con la conduttrice dell'Isola dei Famosi e una bimba in braccio, un altro con il personale dell'ospedale - condividendo con il pubblico un messaggio di speranza.

Scrive Elena Santarelli su Instagram:

Oggi è’ venuta a trovarci un’amica speciale @alessiamarcuzzi nel reparto di oncologia ed oncoematologia .Abbiamo iniziato questo percorso verso la guarigione fatto di piccoli passi e grandi traguardi ,quindi ogni tanto entriamo ed usciamo dall’ @ospedalepediatricobambinogesu carichi di energia e super positivi .In braccio a me c’è una piccola guerriera...e come lei ce ne sono tanti altri coccolati dalle loro famiglie .Ne approfitto per ringraziare la dottoressa Mastronuzzi e le infermiere ,angeli custodi in grado di curare e proteggere i nostri figli con la massima professionalità.