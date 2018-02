La protesta era annunciata, e si è fatta subito sentire. Non era annunciato invece il blocco di via Mazzini messo in atto dal corteo delle maestre e dei maestri che hanno colto l'occasione della presenza a Parma della ministra Valeria Fedeli - inaugura l'anno accademico dell'Ateneo - per portare in strada la loro protesta. Di fatto, i diplomati magistrali contestano la sentenza del Consiglio di Stato che li vedrebbe tornare a fare i supplenti, imponendo la laurea per poter insegnare in modo continuativo.

Il corteo ha poi proseguito la sua marcia ma è stato fermato da un cordone di polizia tra via Cavestro e strada dell'Università.