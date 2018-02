Ubriaco, provoca incidente e aggredisce un automobilista e i carabinieri

Si era messo al volante dopo aver alzato il gomito, ha provocato un incidente sulla provinciale Fidenza-Salso e - non contento - ha aggredito l'altro automobilista coinvolto.

E' successo ieri in tarda serata a poca distanza dall’ospedale di Vaio e sul posto, allertati dall'automobilista aggredito, sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Fidenza e, subito dopo, visto lo stato di agitazione del 38enne albanese ubriaco, una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Salsomaggiore Terme.

I militari hanno cercato di indurre l'uomo - L.F., operaio con un piccolo precedente di polizia per detenzione di sostanze stupefacenti, da tempo residente a Salsomaggiore - alla calma ma il 38enne ha tentato nuovamente di aggredire l'altro automobilista e così è stato bloccato. Per evitare di essere ammanettato ha opposto resistenza ai carabinieri che, a fatica, sono riusciti a immobilizzarlo. L'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Ma ovviamente dovrà rispondere anche di guida in stato di ebbrezza e dell’aggressione all'automobilista coinvolto nell'incidente. E' in attesa del processo per direttissima previsto per la mattinata di oggi.