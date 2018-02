La Fedeli a Parma: "Dare un'offerta formativa che guardi all'Europa"

La ministra Valeria Fedeli inaugura l'anno accademico. Il rettore Andrei ha dato il via alla cerimonia: il messaggio più volte ripetuto è quello di mettere al centro gli studenti, anche garantendo loro i servizi necessari, a partire dalla possibilità degli alloggi e dell'inclusione sociale. "Per me - ha detto Andrei - l'università è poter realizzare i propri sogni. E' giunto il momento - e questa è la sfida di quest'anno - di creare un centro per l'accoglienza dei nostri studenti, che metta insieme le nostre competenze e che garantisca occasioni di formazioni dal punto di vista culturale ma che affronti anche le problematiche in tema di servizi. Dobbiamo poi migliorare l'orientamento, per fare in modo che diminuiscano gli abbandoni, e poi pensare a far sì che lo studio sia davvero un diritto per tutti".

La ministra Fedeli ha parlato di nuove direttive per "prevenire nelle università italiane opacità, illegalità e discriminazione e favorire le buone pratiche. Anche sull'offerta formativa dobbiamo riuscire ad avere una corrispondenza coi modelli europei". "Non smarriamo che non c'è solo il rapporto col mondo del lavoro ma anche la formazione culturale dei ragazzi, che li rende capaci di rapportarsi col mondo e di rapportarsi coi cambiamenti che nel mondo avvengono. Voi a Parma siete in una posizione fondamentale".