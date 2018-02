Cani e gatti in posa... per Sara Pinotti

Pubblichiamo una fotogallery inviata da Sara Pinotti con l'app Gazzareporter. Sara è appassionata di fotografia. A volte è protagonista degli scatti, posando come modella. Altre volte è lei dietro l'obiettivo. In questo caso, Sara vuole condividere le sue foto ad animali domestici.

Questa la sua presentazione:

Sono Sara Pinotti, ho 24 anni e sono una grandissima appassionata di fotografia. Un'altra mia grande passione sono gli animali ed è per questo che voglio dedicare il mio tempo libero a loro. Perché proprio a loro? Perché riesco a ritrarli esattamente così come sono, con la loro anima pura, cosa che purtroppo non riesco a percepire nelle persone. Loro, davanti all'obiettivo non fingono di essere felici, speranzosi o tristi. Loro sono così, come li si vede. Che altro dirvi? Spero che parlino le mie fotografie per me, anche se sono agli inizi di questo entusiasmante percorso fotografico!".

