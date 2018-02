Il cartello l'hanno appeso alla buca delle lettere, sotto la quale inizia la distesa di rifiuti abbandonati e tutt'altro che differenziati. Presi dall'esasperazione, tra via Montegrappa e via Piave i residenti si rivolgono sia agli incivili sia agli addetti alla raccolta: "Se non siete in grado di controllare questo deprimente fenomeno, dite ai vostri superiori di mettere un cassonetto. Abbiamo già segnalato all'ufficio igiene la presenza di topi".