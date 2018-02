Maxi-controllo antidroga in città: trovati vari involucri in vicinanza di alcune scuole

Maxi-controllo antidroga questa mattina in città. Blitz concentrati nelle aree urbane oggetto di segnalazioni tramite esposti da parte dei cittadini come viale Vittoria, via dei Mille, in Oltretorrente e nelle aree verdi dei parchi cittadini nonché, con la collaborazione dei dirigenti scolastici, nelle scuole: l’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore Pietro Giordani, l’I.t.i.s. “Leonardo da Vinci”, il Liceo “Attilio Bertolucci” e altre scuole in città. Il servizio è stato effettuato sotto il coordinamento del dirigente dell’Upgsp della Questura di Parma con l’impiego, oltre che delle Volanti della Polizia di Stato in servizio sul territorio, anche da un’unità cinofila antidroga della Polizia di Stato, dalle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e dalla Polizia Municipale di Parma. Grazie al prezioso aiuto di Jago, un poliziotto a quattro zampe del reparto Cinofili della Polizia di Stato di Bologna, specializzato nella ricerca di sostanze stupefacenti, sono stati rinvenuti vari involucri contenenti sostanza stupefacente nelle aree circostanti gli istituti scolastici.

Numerosi gli studenti, sia maggiorenni sia minorenni, fiutati dal cane antidroga in quanto i loro vestiti o i loro zaini risultavano “contaminati” (erano entrati in contatto in qualche modo con lo stupefacente, direttamente o per interposta persona).

Feedback positivi si sono avuti da tutti gli istituti scolastici e piena collaborazione è stata fornita dagli insegnanti, dal personale parascolastico e da parte di quegli studenti che seguono le regole e, in qualche modo, contrastano il fenomeno dello spaccio.

Tale progetto, che sarà attivato in via sistematica dalla Questura di Parma, ha lo scopo di impedire il dilagare di un fenomeno di particolare gravità, come quello dello spaccio di sostanze stupefacenti, e di educare le giovani generazioni alla legalità.