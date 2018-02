Oltretorrente, risveglio con operazione antidroga. Cani in azione

Piazzale Barbieri e dintorni, ore 8.30: nuova operazione anti-droga con l'aiuto delle unità cinofile. La Polizia è tornata in Oltretorrente per contrastare lo spaccio, come richiesto più volte dai residenti e dal comitato Oltretutto Oltretorrente. Sono stati loro a scattare le foto che pubblichiamo. Diversi gli agenti in azione.