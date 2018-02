Largo Coen, nuovo risveglio con discarica. Stavolta è in stile "ristorante"

La segnalazione di un lettore, Francesco: "Ecco l'ennesima discarica che abbiamo trovato stamattina al risveglio in Largo Remo Coen, dopo il passaggio per la raccolta dei rifiuti differenziati.

Ci sono residui metallici di cucina industriale, centinaia di tovagliette e numerosi rifiuti d'altro tipo.

È una situazione che si verifica da anni e, a dispetto di tutto e tutti, sembra davvero che non abbia soluzione.

Auspico l'intervento delle autorità competenti perché scovino i responsabili materiali di tali gesti, perché non sia la stragrande maggioranza di gente civile che rispetta le regole a pagare per questi pochi maleducati.

Chi vive a Parma non merita davvero questo degrado."