Sanremo, fotocronaca della terza serata. E la classifica della giuria tecnica

E’ Virginia Raffaele la sorpresa della terza serata di Sanremo: l’attrice entra dalla platea nei panni di se stessa e stropiccia il perfezionista Claudio Baglioni. Il festival conferma gli ascolti (9,7 milioni e il 47.7% per la seconda serata), recupera in gara Ermal Meta e Fabrizio Moro, 'assoltì dal sospetto di aver violato il regolamento, e decolla sull'emozione di Poster, nel duetto con i Negramaro. James Taylor illumina la scena con Giorgia, Gino Paoli e Danilo Rea celebrano Bindi e De Andrè, mentre Michelle, acconciatura vintage e abito rosa tempestato di paillettes, anima un flash mob musicale dedicato alle donne.

Sul palco arriva Virginia, e del 'dittatore artisticò in pochi minuti non c'è più traccia: la comica spettina Baglioni, lo chiama «sex symbol», acclamato dalle signore ("quest’anno ci sono più milf all’Ariston che alle terme di Saturnia"), lo sbeffeggia definendolo «lo zio di Gianluca Vacchi», che ha portato al festival «la sua prima fidanzatina, quella che balla con Lo Stato Sociale». Appena un cenno ai politici ("sai che ce n'è uno in platea, finalmente è venuto, dopo tre anni che conduceva un uomo di colore», scherza alludendo a Salvini, atteso venerdì, e a Conti), poi l’attrice imita Michelle Hunziker e Ornella Vanoni, contagia Baglioni che le fa il verso a sua volta proponendo la parodia di Belen Rodriguez. Il finale, esplosivo, è il duetto sulle note di Canto (anche se sono stonato), omaggio a Lelio Luttazzi.

A strapazzare il direttore artistico ci pensa anche Pierfrancesco Favino: prima gioca con le citazioni di Noi no, poi fa Steve Jobs e in perfetta pronuncia americana introduce un nuovo device», il 'BaglionOnè, il povero Baglioni in versione replicante.

I Negramaro meritano la standing ovation dell’Ariston: dopo aver cantato Mentre tutto scorre e La prima volta, Giuliano Sangiorgi regala un brivido con Poster, in un arrangiamento inedito. James Taylor ha scelto il Rigoletto per la sua esibizione all’Ariston: La donna è mobile, voce e chitarra, è il suo omaggio alla musica italiana. Dopo la hit Fire and Rain, la chiusura con Giorgia è nel segno della classe assoluta con Yoùve got a friend. La storia della canzone d’autore si prende il palco quando Baglioni, Paoli e Rea rendono un gigantesco e commovente tributo a Fabrizio de Andrè ('Canzone dell’amore perdutò) e Umberto Bindi, «massacrato dall’odio per i diversi" ('Il nostro concertò), per finire con 'Una lunga storia d’amorè. E ha ragione Rea quando abbraccia i due amici e dice «Promossi» dopo una magistrale performance al pianoforte.

Michelle, sempre più padrona della scena - anche quando dimentica di presentare Avitabile e Servillo e rientra di corsa con disinvoltura - porta sul palco i temi della battaglia per le donne: una finta contestazione dalla platea diventa un flash mob di attrici e cantanti, in un medley di brani di Baccini, Ligabue, Bertè, Bennato che non può che concludersi con la canzone manifesto 'Quello che le donne non diconò di Fiorella Mannoia. Baglioni regala alla giornalista del Tg1 Emma D’Aquino 'Sabato pomeriggiò, a Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria l'esibizione in coppia con 'Sarà per tè di Francesco Nuti. Nel 'Baglioni & Friends' c'è spazio anche per Memo Remigi, che finge un malore per lanciare l’ingresso del maresciallo Cecchini-Nino Frassica.

Sfilano altri 10 Big in gara: oltre a Meta-Moro e Avitabile-Servillo, tocca a Giovanni Caccamo, Lo Stato Sociale (che portano appuntati alle giacche cartellini con i nomi dei cinque metalmeccanici della Fiat reintegrati dopo il licenziamento, ma mai tornati in fabbrica), e ancora Luca Barbarossa, Mario Biondi, Max Gazzè, Noemi (con scollatura osè che lascia intravedere i seni), Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, The Kolors. Alla fine della terza serata, Baglioni ha rivelato il posizionamento per fasce dei 10 Big in gara, in base al voto della giuria della sala stampa, che vale per il 30%. Nella zona blu, la più alta, si sono piazzati Max Gazzè, Lo Stato Sociale, Ermal Meta e Fabrizio Moro. Nella zona gialla: The Kolors, Luca Barbarossa, Enzo Avitabile con Peppe Servillo. Infine in quella rossa: Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Mario Biondi, Giovanni Caccamo, Noemi.

Sul palco anche altri quattro Giovani. In base alle preferenze della giuria demoscopica (che vale per il 30%), Mudimbi è in testa, seguono Ultimo, Eva e Leonardo Monteiro. Stasera si giocheranno la finale.