IgersParma premia... Parma in una sfera. E ora il tema di febbraio: il carnevale

Gli amministratori di IgersParma, la community degli appassionati parmigiani di Instagram, hanno scelto: la vincitrice del tema di gennaio, "La prospettiva", è Silvia Semeghini.

E ora... ecco il nuovo tema: il carnevale, per il mese di febbraio.



Dicono gli administrators di IgersParma:



Il Carnevale è famoso in Italia e nel mondo per la possibilità di mascherarsi per un giorno trasformandosi in un personaggio della tradizione, della storia, della fantasia, tratto dalla letteratura, da un film o da un telefilm ma anche che rappresenti una parodia di ciò che accade nella vita quotidiana. Sappiamo che il Carnevale è una festa molto divertente soprattutto per i bambini, ma quando si tratta di tradizioni locali da onorare, anche gli adulti non si tirano indietro e sono pronti a mascherarsi e a festeggiare.

Questo mese ti invitiamo a farci vedere il tuo carnevale! Costume tradizionale o innovativo? Home made o acquistato? Aspettiamo le tue foto! Gli hashtag da usare saranno #IgersParma e #IgersParmacarnevale.

Le 10 foto più belle saranno pubblicate sul sito della Gazzetta di Parma e la più bella riceverà in omaggio la tazza di IgersParma!

Buon divertimento!!

In questa fotogallery, ecco la selezione degli scatti pubblicati su Instagram sul tema di gennaio, "La prospettiva".

