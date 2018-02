Apertura "alternativa" per la quarta serata del Festival di Sanremo: Michelle Hunziker, Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino si sono esibiti cantando Heidi. La sigla del famosissimo cartone animato è stata interpretata in versione pop-rock dai conduttori, con tanto di chitarra al collo, accompagnati poi dai ballerini.

Dopodiché l'annuncio del televoto e... via alle canzoni in gara.



Ecco il video pubblicato sul profilo Twitter del Festival di Sanremo 2018