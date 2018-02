Sanremo, tra i giovani vince Ultimo. La fotocronaca e le pagelle della quarta serata

E’ il cantautore romano Ultimo, 22 anni, con il mix tra cantato e rap del Ballo delle incertezze, un brano dedicato alle insicurezze del futuro, a vincere tra le Nuove Proposte nella serata di Sanremo dedicata anche ai duetti dei Big. «Questa vittoria è per mio fratello, che vincerà sicuramente la sua battaglia», dice emozionato sul palco dell’Ariston subito dopo la proclamazione.

Forte del miglior share del millennio per la terza serata, il 51.6%, il festival decolla e ritrova il ritmo serrato della gara, anche se uno dei momenti più emozionanti è il lento che Baglioni balla con Gianna Nannini, a suggellare il duetto su Amore bello, che vale la standing ovation del pubblico.

Sanremo supera indenne anche il primo caso politico di questa edizione, con Matteo Salvini che arriva all’Ariston insieme a Elisa Isoardi, fa la fila sul red carpet, si concede selfie, saluti, un bacio alla fidanzata, prima di auspicare per il centrodestra «lo share del festival», rassicurare una signora ("Non si preoccupi, fra un mese arriviamo") e occupare un posto in sesta fila: a un mese dal voto del 4 marzo, par condicio vuole che non possa essere inquadrato.

Si inizia con la versione rock di Heidi, con Claudio Baglioni, Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker in giacca nera borchiata. Poi tocca ai Giovani, che fanno riascoltare il loro brano: sul podio, alle spalle di Ultimo, si piazzano Mirkoeilcane con la storia del piccolo migrante di 'Stiamo tutti benè (che vince anche il Premio della critica Mia Martini) e Mudimbi con 'Il magò.

«Sanremo stasera è rock e anche essere donna è rock», dice Michelle Hunziker presentando Gianna Nannini, che canta Fenomenale e poi si emoziona ricordando con Baglioni il regista e light designer Pepi Morgia, morto nel 2011, e il produttore David Zard, scomparso pochi giorni fa. Diventa rock anche Lucio Battisti quando sul palco entra Piero Pelù e reinterpreta con Baglioni Il tempo di morire.

In un serata che scorre veloce, è vorticoso perfino il cambio di abiti, non solo per Michelle, per la prima volta in pantaloni, poi in versione mazzo di fiori e in principesco abito corolla nelle nuance del rosa, ma anche per il direttore artistico, in giacca bianca, e per 'Picchiò che si concede la giacca glitterata. La rivelazione Favino 'suonicchià anche il sassofono, fa ballare Michelle e Claudio e poi promette: «Se dovesse servire, cucinicchio».

Sul palco i Big reinterpretano i brani con altri artisti. Annalisa ha chiamato accanto a sè Michele Bravi; Enzo Avitabile e Peppe Servillo ospitano gli Avion Travel e Daby Tourè; i Decibel hanno Midge Ure; Diodato e Roy Paci propongono Ghemon; Elio e le Storie Tese (in total black) cantano con i Neri per Caso (in total white). Vincitori del festival per Ermal Meta e Fabrizio Moro (Simone Cristicchi, che legge la lettera del vedovo del Bataclan) e per Giovanni Caccamo (Arisa). L’ex giudice di X Factor Skin (vestita di un arcobaleno di paillettes) per le Vibrazioni. Lo Stato Sociale, che ha chiamato Paolo Rossi e il Piccolo Coro dell’Antoniano, depura il suo brano Una vita in vacanza dall’unica parolaccia dei testi del festival: «nessuno che rompe i coglioni» diventa «nessuno che buca i palloni». Attori sul palco per Luca Barbarossa (Anna Foglietta), per Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico (Alessandro Preziosi), per Renzo Rubino (Serena Rossi). Mario Biondi guarda al sound brasiliano con Ana Carolina e Daniel Jobim, Max Gazzè al jazz con Rita Marcotulli e Roberto Gatto. Gli altri duetti vedono Nina Zilli con Sergio Cammariere; Noemi (al pianoforte) con Paola Turci (alla chitarra); Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Giusy Ferreri; Red Canzian con Marco Masini; Ron con Alice; The Kolors con Tullio De Piscopo e Enrico Nigiotti.

La star per caso è Federica Sciarelli, che gioca a interrogare Baglioni con Tu come stai. La star assoluta è Milva, che la città di Sanremo omaggia con il premio alla carriera: sul palco, a riceverlo, la figlia Martina Corgnati.

In base al voto della giuria degli esperti, nella fascia alta della classifica ci sono i duetti eseguiti da Max Gazzè con Rita Marcotulli e Roberto gatto, Luca Barbarossa con Anna Foglietta, Giovanni Caccamo con Arisa, Ermal Meta e Fabrizio Moro con Simone Cristicchi, Ron con Alice, Vanoni-Bungaro-Pacifico con Alessandro Preziosi, Diodato e Roy Paci con Ghemon.

Ecco le pagelle della quarta serata del 68/o festival di Sanremo:

GIANNA NANNINI: Standing ovation per lei e Baglioni che regalano una versione da brividi di Amore bello e un ballo lento, abbracciati. Non avevano mai duettato insieme, peccato, i due ragazzi potrebbero fare strada. VOTO: 8

FEDERICA SCIARELLI: Lo abbiamo già detto e lo ripetiamo. La gag sull'inchiesta partendo dalla canzone di Baglioni è carina. Ma dopo 3 giorni... La signora di Rai3 comunque si diverte ad analizzare Tu come stai. Noi avremmo preferito il momento karaoke e cantarla tutti insieme con Claudio. VOTO: 6.5

PIERO PELU': Sul palco dell’Ariston arriva Piero Pelù e trascina l’Ariston in una versione rock di 'Il tempo di morirè, in duetto con Claudio Baglioni. E’ il tributo di Sanremo a Lucio Battisti. Si poteva fare meglio. VOTO: 6.5

RENZO RUBINO E SERENA ROSSI: I due, che hanno il compito di rompere il ghiaccio, si capiscono e illuminano il brano con luce nuova (anche quella che sprigiona l’abito luccicante di Serena, che una volta in più dimostra non solo di essere una brava attrice, ma di avere una voce notevole). VOTO: 7

LE VIBRAZIONI CON SKIN: Così sbagliato, è il titolo del brano ma è soprattutto la perfetta descrizione di una delle collaborazioni meno convincenti della serata. Skin è Skin, ma a parte il vestito di paillettes arcobaleno, stasera non sarà da ricordare. Duetto poco azzeccato. VOTO: 5

NOEMI CON PAOLA TURCI: Paola torna a un anno di distanza all’Ariston e si prende la scena. Noemi al piano, lei con la chitarra imbracciata. Chissà se la Turci non si sia pentita di non fare il bis dopo gli ottimi risultati dello scorso anno. VOTO: 6.5

MARIO BIONDI CON ANA CAROLINA E DANIEL JOBIM: Solo per il look andrebbero bocciati, ma è un festival della canzone, non una sfilata di moda e allora la loro bossanova per eleganza, intensità, interpretazione passa a pieni voti. VOTO: 7.5

ANNALISA CON MICHELE BRAVI: Un duetto a prova di televoto. Nel senso che i due saranno tra i superfavoriti dal pubblico a casa. E comunque insieme non dispiacciono affatto. VOTO: 7

LO STATO SOCIALE CON PAOLO ROSSI E IL PICCOLO CORO MARIELE VENTRE DELL’ANTONIANO: La salsera Paddy stasera è rimasta a casa, a sostituirla sono arrivati Paolo Rossi, sempre un pò fuori le righe, con il coro bolognese. Un pò troppa confusione sul palco. La presenza dei bambini suggerisce allo Stato Sociale di sostituire «coglioni» con «palloni». Se coinvolge i più piccoli, è il sicuro tormentone dei prossimi mesi, sulla scia di Occidentalìs Karma di Gabbani. VOTO: 6.5

MAX GAZZE' CON RITA MARCOTULLI E ROBERTO GATTO: E niente. Serve un pizzicotto per risvegliarsi da questa tenera favola antica, che le atmosfere jazz della pianista e del batterista rendono ancora più oniriche. In più, Max torna a imbracciare il suo basso. E’ amore a primo ascolto. VOTO: 8

DECIBEL CON MIDGE URE: L’arrivo della voce degli Ultravox conferma che il pezzo di Ruggeri & Co è una piacevole riscoperta rock. E poi il Duca non poteva che essere omaggiato da un altro gentiluomo inglese. VOTO: 6.5.

VANONI-BUNGARO-PACIFICO CON ALESSANDRO PREZIOSI: Bello che non balla, o meglio: bello che non canta. L’attore non va oltre qualche incursione nel ritornello. Del resto, è Ornella Vanoni a reggere tutto il peso dell’esibizione anche con gli altri due suoi compagni. VOTO: 6.5

DIODATO E ROY PACI CON GHEMON: Wow. Il rap mancava in questo festival. Ci hanno pensato Diodato e Roy a portarlo. Non è una semplice ospitata, Ghemon ci mette del suo. Una strofa inedita porta la sua firma. Bravi e originali. VOTO: 8

ROBY FACCHINETTI E RICCARDO FOGLI CON GIUSY FERRERI: Non convincevano in due, non convincono neanche in tre. E Roby stasera esagera davvero con le «UUUUUUU». VOTO: 5

ENZO AVITABILE E PEPPE SERVILLO CON AVION TRAVEL E DABY TOURE': Bell'ensemble, di musicisti affiatati, ognuno con la sua cultura e il suo mondo musicale. VOTO: 6.5

ERMAL META E FABRIZIO MORO CON SIMONE CRISTICCHI: mette i brividi la lettera «Non avrete il mio odio» di un uomo che ha perso la moglie nell’attentato del Bataclan, letta da Simone Cristicchi. La stessa lettera che ha ispirato Moro. Il trio funziona e lancia la canzone verso il podio. VOTO: 7.5

GIOVANNI CACCAMO CON ARISA: Il brano affidato alla voce unica di Arisa sembra diventare un’altra cosa. Acquista spessore, emozione, e Giovanni rimane a guardare in ombra. L’avesse cantata lei, magari ora staremmo parlando di una candidata alla vittoria. VOTO: 7

RON CON ALICE: Musica per le orecchie... proverbio perfetto per questa versione rivisitata dell’inedito di Lucio Dalla. Bravi, bravissimi. VOTO: 8.5.

RED CANZIAN CON MARCO MASINI: La grinta di Masini con il rock dell’ex Pooh. Scelta azzeccata. VOTO: 6.5

THE KOLORS CON TULLIO DE PISCOPO ED ENRICO NIGIOTTI: C'è da giurarci: il brano sarà una hit radiofonica. Valore aggiunto la batteria di Tullio De Piscopo. VOTO: 7.

LUCA BARBAROSSA CON ANNA FOGLIETTA: Complici sul palco, amici nella vita. Stasera così così. VOTO: 6

NINA ZILLI CON SERGIO CAMMARIERE: Tra i tanti duetti cercati e voluti da Baglioni, perchè questo non era stato preso in considerazione? L’intro al piano di Cammariere crea una suspence raffinata. E le due voci si completano. VOTO: 7.5

ELIO E LE STORIE TESE CON I NERI PER CASO: Sarà la stanchezza (passano dopo l’1 di notte), sarà che finora non hanno convinto, sarà che forse davvero era ora di separarsi, ma con I neri per caso il giudizio non cambia. VOTO: NC.