Sanremo: gli In & Out del Festival, serata per serata Foto

Cosa ha funzionato e cosa no: gli in e out del Festiva, serata per serata

Prima serata: martedì 6 febbraio

IN - MICHELLE MA BELLE

A Sanremo come agli Oscar: l'abito fa il monaco. Michelle, che agli esordi aveva iniziato come modella (ma sì che ve lo ricordate), sceglie di dare lustro al Made in Italy: ieri era vestita Armani Privé. Re Giorgio firmerà anche la mise della finale di sabato. Stasera indosserà le creazioni di Alberta Ferretti e venerdì quelle di Moschino. Giovedì si porterà qualcosa da casa, cioè dalla maison Trussardi...

OUT - OMBRE DI TERRORE

Nel 1951 sarebbe stato un film distopico: verrà un tempo in cui il Festival sarà presidiato dalle forze antiterrorismo. E invece è venuto. «Dove c'è musica, non ci può essere nulla di male», twittava ieri il cardinal Ravasi. Sante parole.

Seconda serata: mercoledì 7 febbraio



IN - FIORIN FIORELLO

«Quando tu sei con me, io son felice perché Fiorin, Fiorello, l'amore è bello vicino a te»... Il Re Mida degli ascolti potrebbe tornare a Sanremo. «Probabilmente sì» dice Baglioni. Noi, intanto, tifiamo per un Fiorello bis.

OUT - DEL BEL TACER...

Del bel tacer non fu mai scritto. Specie in materia di dichiarazioni di voto. Ha iniziato Orietta Berti («Voterò 5 Stelle»). Ieri Ornella Vanoni: «Non ho dubbi, la Bonino». Signore, con giudizio, non sono canzonette...

Terza serata: giovedì 8 febbraio



IN - IL CONGIUNTIVO

Il nemico pubblico n.1 degli italiani si vendica in prima serata nella vetrina «pop» che più «pop» non si può. Grazie al matematico Lorenzo Baglioni (no, non è parente). E adesso che lo sai anche tu, non lo sbagli più.

OUT - SPRECHI-STI(NG)

Sting è stato oggetto del maggior numero di ricerche su Google, alla fine della seconda serata, battendo Michelle Hunziker. Uno spreco che sia andato in onda così tardi. Consoliamoci: ha citato l'opera e Giuseppe Verdi.

Quarta serata: venerdì 9 febbraio

IN - MINA VAGANTE

E poi c'è Mina che aleggia sul Festival negli spot Tim, un'opera digitale in cinque atti. E' solo pubblicità? Eh, no: con la «Tigre di Cremona» è sempre un'altra musica. Ci piace anche la voce narrante di Mauro Coruzzi/Platinette.

OUT - QUEL MAZZOLIN DI FIORI

Ma Sanremo non era la città dei fiori? La bellissima scenografia di questo Festival 2018, pulita e innovativa, mette al centro un fiore sì, ma fatto di petali di luce. E i fiori veri? Relegati ai mazzolini omaggiati alle cantanti.

Quinta serata: sabato 10 febbraio

IN - FARFALLINO

«Il mio farfallino della prima serata ha avuto quasi più successo della farfallina di Belen, anche se erano posizionati in punti diversi», scherzava ieri il Divo Claudio. Per forza è allegro, il vero vincitore del Festival è lui.

OUT - LA NOTTE E' PICCOLA

«La notte è piccola per noi, troppo piccolina», cantavano le Kessler. Per noi, che la mattina dobbiamo andare a lavorare, no. San Remo protettore dei panda, a giudicare dagli occhi cerchiati che si vedono in giro...