Arriva il Perugia: Parma, non sbagliare

PAOLO GROSSI

Se il Parma che oggi affronta il Perugia sarà, nello spirito, quello visto con il Novara, ci sono buone possibilità che porti a casa i tre punti. Se invece si proporrà nella tremebonda versione di Cremona o Brescia, potrebbe lasciarli agli avversari, e sarebbe la seconda volta dopo il 3-0 dell'andata. Paradossalmente, vedere oggi una squadra grintosa e volitiva sarebbe anche inquietante: perché aspettare sempre di avere le spalle al muro, perché dover sentire la puzza di crisi, le urla dei dirigenti, per metterci quell'intensità indispensabile a fare risultato? Pensi di aver svoltato contro il Novara, e invece fai flop a Brescia. Abbiamo sempre pensato che in queste situazioni c'entri un po' anche la piazza calcistica: Parma è da sempre incapace di tenere la squadra sotto una pressione costante che sia positiva e produttiva. Tant'è che spesso giocatori, tecnici e dirigenti, abituati troppo bene, finiscono per ''soffrire'' anche i buffetti.

Ci sono ovviamente anche altri problemi su cui D'Aversa sta lavorando, compatibilmente con gli imprevisti che non mancano mai. Oltre a Vacca squalificato oggi ad esempio non ci sarà Scozzarella, acciaccato. Poco male, se l'assetto sarà quello dell'ultima mezz'ora di Brescia con due interdittori dietro quattro elementi offensivi. Lo stesso Munari però ha saltato qualche allenamento, Ceravolo ha accusato un problemino, Siligardi non è tra i convocati perché rescinderà il contratto. Una novità oggi potrebbe essere l'inserimento di Dezi (un ex che l'anno scorso ha fatto grandi cose con i Grifoni) magari sulla trequarti.

Il Perugia che già a fine ottobre aveva sostituito l'ex crociato Giunti con l'altro ex crociato Breda è uscito indebolito dal mercato di gennaio. Ha tenuto sì il bomber di Carmine, che oggi farà coppia con un altro ex, Cerri, ma ha perso il velocissimo Han. Oggi è decimato in difesa da infortuni e squalifiche ma la cosa ci preoccupa perché di solito queste situazioni ammosciano il Parma. Al contrario, oggi, e poi ogni volta che si giocherà, servirà tanta fame, tanta rabbia, tanta voglia di vincere e continuare a puntare in alto.