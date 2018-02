Il picchio nero che ama la Valceno Foto

Le foto raccontate dal loro autore, Massimo Mari: "Il picchio nero e' il più grosso fra i picchi italiani, delle dimensioni di una cornacchia, nidifica sulle Alpi ed in minor misura nell'Appennino meridionale. I testi ornitologici del parmense non danno notizie di avvistamenti nella nostra provincia, ma da una ventina di giorni, un individuo in probabile fase erratica, staziona in un bosco della Valceno (dintorni di Bardi). Si posa nella sommità di alti alberi emettendo un richiamo acuto e quando si sposta emette una sorta di risata. Data l'altezza degli alberi non e' stato facile immortalarlo, ma la documentazione alla fine è riuscita".