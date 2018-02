"In borgo Giacomo Tommasini c'è chi lancia la spazzatura dalla finestra"

Il lettore Alberto invia le foto che pubblichiamo e commenta:

Si parla molto in questo periodo della situazione di degrado e sporcizia in cui riversano molte zone di Parma e soprattutto alcune zone del centro storico. Nello specifico è sorta una polemica riguardo all’istallazione di una stazione ecologica in piazzale San Lorenzo. Credo che il comitato dei residenti di zona o chi per loro, abbia anche aperto una petizione per dire NO al “cassonetto”. Bene.

L’altra sera, passeggiando verso casa dopo il lavoro, mi sono trovato a passare per borgo Giacomo Tommasini. Ecco come una residente di questo stabile ha deciso di sbarazzarsi del pattume. Incurante delle persone che popolavano in quel momento la via, ha aperto il portone e sporgendosi con il braccio, ha letteralmente lanciato il sacchetto sul marciapiede. Non era prevista nessuna raccolta quel giorno e comunque non si capisce nemmeno se si tratti di organico, plastica, residuo o altro. Quello che mi ha lasciato senza parole, è l’arroganza, la stizza di cui il suo gesto era intriso. Come a dire: “Toh prendetevi la vostra spazzatura!”.

So che sembra un banale episodio, però mi fa riflettere la conclusione: ma come, noi residenti ci lamentiamo del degrado, poi firmiamo petizioni anti cassonetto, ma alla fine lanciamo la spazzatura in strada?!