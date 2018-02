Skoda Kodiaq, ancora più completa in allestimento Sportline

A poco più di un anno dal lancio, l'offerta Skoda Kodiaq si completa con l’arrivo della versione Sportline, pacchetto appositamente studiato per sottolineare il lato dinamico del modello. Kodiaq Sportline adotta un paraurti anteriore con prese d’aria maggiorate e spoiler pronunciato, e sfoggia calandra, mancorrenti al tetto, calotte degli specchi retrovisori e cornici dei cristalli laterali in colore nero. Il lunotto e i cristalli laterali posteriori sono invece oscurati. Nella vista posteriore, la Sportline si riconosce poi per il paraurti specifico impreziosito da un sottile listello color argento nel profilo inferiore. Di serie i cerchi in lega da 19" in design specifico. All'interno, sedili sportivi in pelle e Alcantara ad alto contenimento, con appoggiatesta integrati e funzione Memory sul lato conducente. Il volante sportivo e la leva del cambio multifunzione sono rivestiti in pelle, la pedaliera è in acciaio. I rivestimenti in Alcantara si estendono anche ai pannelli delle portiere, mentre le modanature sono in carbon-look. Di ispirazione sportiva è anche il display della strumentazione, sul quale è possibile visualizzare le forze G, la pressione di sovralimentazione del turbo, la potenza istantanea del motore e le temperature di olio e liquido di raffreddamento. Il ricco equipaggiamento di serie comprende anche i gruppi ottici anteriori e posteriori a LED, l’Adaptive Cruise Control, il navigatore satellitare Amundsen con display da 8” e connettività estesa per smartphone Smartlink+ e servizi di Infotainment Online per 1 anno. Kodiaq Sportline è già disponibile presso la rete Skoda, prezzi a partire da 38.200 euro (2.0 TDI 150 Cv 4×2 DSG).