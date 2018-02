Polizia in via Cavour: nel mirino le baby gang Foto

Chiedevano e chiedono più controlli, i titolari di Pepèn, presi di mira da una delle baby gang diventate la bestia nera dei commercianti del centro storico. E una lettrice ci invia le foto scattate poco dopo le 16 in via Cavour: sarebbero tre le pantere della Polizia arrivate in zona. Controlli di documenti, monitoraggio della situazione e una presenza che vorrebbe essere anche prevenzione.