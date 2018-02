Il colore del cartello è sbagliato: Langhirano diventa... provincia (o regione)

Langhirano fa provincia oppure esiste una regione italiana che prende il nome dal comune pedemontano famoso per i tanti prosciuttifici? Niente di tutto ciò, eppure tra Torrechiara e Panocchia c’è un cartello stradale azzurro che si presta a degli equivoci. Ad uno sguardo distratto, potrebbe anche sembrare tutto in regola: il cartello indica che si esce da Langhirano, presumibilmente il territorio comunale, visto che alle «spalle» di questo cartello c’è Torrechiara (che è una frazione del comune di Langhirano) e non la località di Langhirano. E subito dopo c’è Panocchia, frazione del comune di Parma.

In realtà, però, sulle strade di tutt’Italia un cartello rettangolare azzurro con il nome barrato serve per indicare ai conducenti che si sta uscendo non da un centro abitato o da un territorio comunale (il cartello sarebbe, rispettivamente, a sfondo bianco o marrone) ma da una provincia o da una regione. A stabilirlo è il Codice della strada, negli articoli che fissano regole e colori dei segnali stradali «di località e di localizzazione». A pochi metri di distanza, nell’altro senso di marcia l’indicazione «Langhirano» - non barrata - compare correttamente in un cartello rettangolare a sfondo marrone: è l’inizio del territorio comunale.

Il segnale azzurro che indica la fine di una provincia o di una regione è sempre abbinato a un altro cartello, collocato sopra, che indica la provincia o la regione in cui si sta entrando. Diversamente dai cartelli di centro abitato, la segnaletica di inizio e fine provincia o regione non è obbligatoria ma facoltativa: infatti in molti «confini» non è installata. La segnaletica di provincia e regione può essere installata anche nei tratti autostradali, e allora i cartelli sono a sfondo verde. Il cartello - portato qui come esempio - che indica la fine della provincia di Parma e l’inizio della provincia di Reggio Emilia si trova tra Sorbolo e Sorbolo Levante, sulla strada per Mantova (è la strada provinciale 62R della Cisa).

Quest’anno il cartello azzurro che segnala il termine di Langhirano compie vent’anni: nel retro, infatti, è indicato come anno di fabbricazione il 1998. Questo segnale è stato realizzato quando erano già in vigore le regole, viste prima, del Nuovo codice della strada del 1992. Con il Codice della strada precedente (del 1959) i cartelli dei centri abitati erano a sfondo azzurro.