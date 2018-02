Viale Bottego, fiamme in studio dentistico: evacuazione in corso di tutto il palazzo

Incendio in uno studio dentistico in viale Bottego, all'interno di una palazzina di diversi piani. Le fiamme sono state domante velocemente dall'intervento dei vigili del fuoco, con impegnate tutte le squadre in servizio a Parma. Ma il fumo aveva già invaso tutto il vano scale, richiedendo l'evacuazione di tutti i presenti nel palazzo. L'evacuazione, tra diverse difficoltà, è in corso. Sul posto anche la Polizia municipale.

Alcuni residenti - almeno quattro - sarebbero stati lievemente intossicati dal fumo e soccorsi dai militi del 118.