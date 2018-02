Neve anche a quote basse, pioggia in città

Risveglio imbiancato in collina e in Appennino ma anche a quote basse, nella zona pedemontana. A Parma questa mattina sta piovendo. La polizia municipale su Twitter avverte che la neve si è comunque "avvicinata" a Parma, con fiocchi nella zona sud.

Neve questa mattina anche a Noceto e Calestano. A Corniglio erano caduti, fino a metà mattinata, 20 centimetri di neve. In alta Valtaro (Tornolo, Tarsogno, Albareto) ci sono oltre 10 centimetri di neve. Problemi alla viabilità a partire da quota 800 metri. Sta soffiando anche un forte vento.

LA SITUAZIONE IN AUTOSTRADA. In Autocisa (A15) maltempo fra lo svincolo con l'A1 e Pontremoli. Un incidente è avvenuto ieri notte all'altezza di Medesano. Incidente anche a Soragna, dove sta piovendo.

In A1 è segnalato nevischio tra Fiorenzuola e Bologna.



