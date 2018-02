Cerimonia di chiusura dei Giochi: Arianna Fontana portata in trionfo

Allo stadio di PyeongChang la cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici invernali si è svolta con uno spettacolo di fuochi d’artificio, musica e balli della tradizione coreana.

In tribuna il presidente della Corea del Sud, Moon con sua moglie, vicino ad Ivanka Trump vestita dei colori del Team Usa. Poco dietro la delegazione nordcoreana: stette di mano con tutti da parte di Moon.

ARIANNA FONTANA PORTATA IN TRIONFO. Sfila la delegazione italiana alla cerimonia di chiusura dei Giochi e al centro c'è la regina azzurra. Arianna Fontana con le sue tre medaglie al collo, viene portata in trionfo, sulle spalle di altri azzurri, tra applausi e selfie. In precedenza, avevano fatto il loro ingresso tutti i portabandiera, per schierarsi al centro dello stadio: l’alfiere azzurro è Carolina Kostner.

MOON HA INCONTRATO UNA DELEGAZIONE NORD-COREANA. Il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha incontrato la delegazione nordcoreana di otto funzionari guidata dal generale Kim Yong-chol a PyeongChang dove tra circa un’ora si terrà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. Lo ha reso noto l’Ufficio presidenziale. Per Moon si tratta del secondo faccia a faccia di alto livello, dopo quello con la delegazione del Nord inviata per l’apertura dei Giochi, composta dal capo dello Stato de facto Kim Yong-nam e da Kim Yo-jong, la sorella minore del leader Kim Jong-un.