Ghiaccio: circolazione di nuovo regolare in A1 e A15. Nevicate tra Milano e Fiorenzuola

Circolazione regolare sull'autostrada A1 in Emilia-Romagna dopo che, nella prima mattinata, era stato chiuso - a causa della pioggia gelata ora trasformata in neve - il tratto compreso tra l’inizio della complanare di Piacenza e Terre di Canossa, verso Bologna. Sempre sull'A1 tra Milano e Fiorenzuola sono in atto deboli nevicate.

AUTOCISA. E' stata riaperta l'Autocisa nel tratto Fornovo-Borgotaro in entrambe le direzioni. In mattinata la carreggiata era stata chiusa in questo tratto (poi parzialmente riaperta, verso La Spezia) a causa del gelicidio.

Sulla carreggiata verso La Spezia, al km 35 era segnalato un incidente.

SI CIRCOLA IN A1. Si circola in A1, anche se rimane l'allerta neve tra Piacenza e Reggio Emilia.

Gli accessi all'autostrada A1 erano stati temporaneamente chiusi questa mattina fra Piacenza, Fidenza, Parma e Terre di Canossa-Campegine a causa dei rischi legati al ghiaccio e alla pioggia gelata. Dopo la riapertura del tratto, la Stradale ha effettuato la "scorta veicoli", mentre a Piacenza è stata fatta la "regolazione del traffico".

CHIUSURE TEMPORANEE IN TANGENZIALE A MODENA, PROBLEMI ANCHE A REGGIO. Anas ha reso noto che è stato riaperto il tratto della tangenziale nord di Modena che in mattinata era stato chiuso a causa del maltempo.

Riaperta al traffico anche la tangenziale di Reggio Emilia (SS722), precedentemente chiusa al transito a partire dalla prima mattinata sempre a causa delle rigide temperature.

Attualmente è presente un restringimento della carreggiata – in direzione di Parma – dal km 0,000 al km 1,200, per permettere la messa in sicurezza di un tratto di barriere divelte da un mezzo pesante intraversatosi.

Infine Anas segnala che sulla strada statale 3/bis (E45) è provvisoriamente interdetto al transito il tratto compreso tra Canili e Verghereto (dal km 162,850 ed il km 168,150), in provincia di Forlì-Cesena, per lavori urgenti di ripristino della pavimentazione.

Mezzi Anas sono in azione lungo l’intera tratta per consentire la regolare circolazione, compatibilmente con l’evolversi delle condizioni meteo.