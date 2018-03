Incidenti sull'Asolana: chiusa via Colorno, consigliati percorsi alternativi

Si sono verificati diversi incidenti questa mattina sull'Asolana, fra le 7,30 e le 8,30. Traffico bloccato fra Parma, Colorno e San Polo di Torrile. Gli incidenti hanno coinvolto diverse auto, un camion andato fuori strada e un autobus della linea 7 finito contro il guardrail. I passeggeri, molti dei quali studenti che viaggiavano verso Parma, sono stati fatti scendere e hanno atteso l'arrivo di un altro bus. Sono al lavoro gli agenti della Municipale di Parma e di Torrile, i vigili del fuoco e il personale del 118.

Alle 9,50 via Colorno era ancora chiusa all'altezza della Certosa di Paradigna, anche se la situazione è in via di miglioramento.





La polizia municipale consiglia, via Twitter, di non percorrere via Colorno ma di scegliere strade alternative:

per chi deve percorrere Via Colorno in ambo le direzioni: percorrere Via Baganzola o Via Burla. #noicisiamo con @emergenzavvf per #viabiliPR e rilievi. Prestare attenzione per #ghiaccio!