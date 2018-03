E' scomparso a Parma Luigi Frontera, 62 anni. Da ieri, venerdì 2 marzo, non si hanno più notizie di lui. L'uomo è uscito di casa da via Pietro Mascagni alle 10,30. E' possibile che si trovasse. in stato confusionale. Luigi Frontera ha una garza bianca intorno al collo e la voce molto rauca. Il figlio Raffaele, che ha sporto denuncia ai carabinieri, lancia un appello: chiunque vedesse il signor Luigi, chiami le forze dell'ordine.

Sulla scomparsa di Luigi Frontera ha fatto anche un post su Facebook il sindaco Federico Pizzarotti.