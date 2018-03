Elezioni, partenza positiva in città e provincia: in fila ai seggi Foto

Seggi aperti dalle 7 anche in Emilia-Romagna, dove sono chiamati al voto oltre 3,3 milioni (per la precisione 3.326.889). A questi occorre aggiungere anche i 152.182 elettori residenti all’estero che hanno già votato. Sono invece 35.701 i giovani che voteranno per la prima volta.

Si vota fino alle 23 per eleggere, in tutta la regione, 67 parlamentari, 45 deputati e 22 senatori. I posti verranno contesi da 567 candidati: 365 alla Camera e 202 al Senato.

Il numero delle sezioni elettorali in tutto il territorio regionale è 4.510: al primo posto Bologna con 1.049 seggi, in ultima posizione Piacenza con 303. Ben 44 sono, invece, le sezioni dislocate negli ospedali.

A Parma città l'election day sembra partito bene: in alcuni seggi diverse persone in fila già prima delle 9 e le code sono aumentate nel corso della mattinata. Così come accade anche in diversi comuni della provincia, come dimostra la foto scattata a Torrile.