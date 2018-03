La segnalazione di un lettore, T.N.: "Parma. Ore 9.40, parcheggio area Vip ed espositori. Uno spalaneve che stava liberando il parcheggio dalla neve che si era accumulata il giorno precedente, ha urtato in retromarcia una vettura di una coppia di espositori che stava cercando un parcheggio libero dalla neve. Lo spartineve stava andando in retromarcia in un parcheggio semivuoto. Sono state chiamate le forze dell’ordine per riportare le cose alla calma".